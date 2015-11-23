Volaris meldet mehr Passagiere

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im Oktober 2015 984 Tausend Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 26,7 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Oktober um 28,9 Prozent auf 1,162 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um 25,9 Prozent auf 931 Millionen Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 1,9 Prozentpunkte auf 80,1 Prozent verschlechtert.

Mit Volaris flogen in den ersten zehn Monaten 9,713 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 21,9 Prozent.