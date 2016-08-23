Volaris meldet mehr Passagiere

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im Juli 2016 1,444 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 13,6 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Juli um 7,8 Prozent auf 1,527 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjuli um 13,8 Prozent auf 1,411 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um fünf Prozentpunkte auf hohe 92,4 Prozent verbessert.

Mit Volaris flogen in den ersten sieben Monaten 8,515 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 27,8 Prozent.