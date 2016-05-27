Volaris meldet solide Aprilzahlen

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im April 2016 1,129 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 21,1 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im April um 15,8 Prozent auf 1,271 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresapril um 18,3 Prozent auf 1,058 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 1,8 Prozentpunkte auf 83,2 Prozent verbessert.

Mit Volaris flogen in den ersten vier Monaten 2016 4,560 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 32,4 Prozent.