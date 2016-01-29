Volaris meldet mehr Passagiere

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im Dezember 2015 1,213 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 22,2 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Dezember um gut achtzehn Prozent auf 1,408 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresdezember um 23,2 Prozent auf 1,205 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung ging um 3,5 Prozentpunkte auf 85,6 Prozent zurück.

Mit Volaris flogen im Berichtsjahr 2015 11,983 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 22,2 Prozent.