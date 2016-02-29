Volaris meldet starkes Wachstum

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im Januar 2016 1,193 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 32,2 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Januar um gut zweiundzwanzig Prozent auf 1,364 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um einunddreissig Prozent auf 1,172 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 5,8 Prozentpunkte auf 85,9 Prozent verbessert.

Mit Volaris flogen im Berichtsjahr 2015 11,983 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 22,2 Prozent.