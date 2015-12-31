Volaris meldet mehr Passagiere

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im November 2015 1,057 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 24,7 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im November um gut dreissig Prozent auf 1,224 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresnovember um 25,9 Prozent auf 1,001 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung ging um 2,8 Prozentpunkte auf 81,8 Prozent zurück.

Mit Volaris flogen in den ersten elf Monaten 10,770 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 22,2 Prozent.