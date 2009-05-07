Bernhard Müller neues Verwaltungsratsmitglied von skyguide

An der ordentlichen Generalversammlung der skyguide gestern Abend haben die anwesenden Aktionäre den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2008 gutgeheißen.

Zudem wurde Divisionär Bernhard Müller, Chef Einsatz Luftwaffe, in den Verwaltungsrat der skyguide gewählt. Bernhard Müller wird damit Nachfolger von Korpskommandant Markus Gygax, Kommandant der Luftwaffe, der sein Verwaltungsratsmandat abgibt. Die übrigen Verwaltungsratsmitglieder sowie der Verwaltungsratspräsident der skyguide wurden in ihren Ämtern bestätigt.