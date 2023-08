Bernhard Müller neues Verwaltungsratsmitglied von skyguide

An der ordentlichen Generalversammlung der skyguide gestern Abend haben die anwesenden Aktionäre den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2008 gutgeheißen.

Zudem wurde Divisionär Bernhard Müller, Chef Einsatz Luftwaffe, in den Verwaltungsrat der skyguide gewählt. Bernhard Müller wird damit Nachfolger von Korpskommandant Markus Gygax, Kommandant der Luftwaffe, der sein Verwaltungsratsmandat abgibt. Die übrigen Verwaltungsratsmitglieder sowie der Verwaltungsratspräsident der skyguide wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Im Februar 2009 ernannte der Bundesrat Korpskommandant Markus Gygax zum neuen Kommandant der Luftwaffe per 1. März 2009. In der Folge tritt er per gestrigem Datum von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied der skyguide, das er seit 2003 ausübte, zurück. Auf ihn folgt Divisionär Bernhard Müller, seit 1. April 2009 neuer Chef Einsatz Luftwaffe und Stellvertreter Kommandant Luftwaffe. Guy Emmenegger, Verwaltungsratspräsident der skyguide, begrüsst diesen Entscheid: "Mit der Wahl von Divisionär Bernhard Müller in den Verwaltungsrat ist die Kontinuität sichergestellt. Wir freuen uns über sein Engagement". Link: skyguide