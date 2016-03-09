Allegiant mit mehr Passagieren

Allegiant Air Airbus (Foto: Allegiant Air)

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Februar 2016 802.908 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Zunahme von 20,2 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresfebruar hat Allegiant Air das Angebot um 23,7 Prozent auf 931,953 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 21,2 Prozent auf 783,200 Millionen Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung hat sich um 1,8 Prozentpunkte auf 84,0 Prozent verschlechtert.

Mit Allegiant flogen im Berichtsjahr 2015 9,501 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 16,5 Prozent.

Die Airlines aus Las Vegas betreibt mit 1800 Mitarbeitern eine Flotte von 52 Maschinen aus der MD-80 Familie, sechs Boeing 757 und 26 Flugzeugen aus der A320 Familie.