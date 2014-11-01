Tupolew Tu-95 Bear

Tupolew Tu-95 NATO Bezeichnung Bear, Langstreckenbomber aus Russland Ein Turboprop Flugzeug das bis zu 900 km/h schnell ist, galt im Westen bevor die Tu-95 am Himmel erschien als praktisch nicht möglich. Die Konstrukteure von Tupolew und Kusnetzow beschritten in vielen Bereichen Neuland und bauten einen Jet –schnellen Bomber mit Propeller Antrieb. Spannweite: 51,1 m, Länge: 49,5 m, Leistung mehr als 60.000 PS.

Die Tu.95 wurde eng an die Konstruktion des amerikanischen Fernbombers B-29 angelehnt. Tupolew begann mit dem Entwurf dieses neuen Bombers vor 1952. Der schwere interkontinentale Bomber wurde zur Aufnahme von vier Kusnezow Propellerturbinen ausgelegt. Diese extrem starken NK-12 Propellerturbinen wurden ab 1953 getestet. Der erste Prototyp des neuen Bombenflugzeuges unternahm 1954 seinen Jungfernflug, damals hiess der neue Bomber noch Tupolew Tu-20. Das neue Turboprop Flugzeug wurde der Öffentlichkeit erstmals auf der Luftparade von Tuschino im Juli 1955 vorgestellt. Seine Auslegung und Bauweise ist einmalig, kein anderes Propellerflugzeug hat Flügel mit einer solch starken Pfeilung. Dieser grosse Turboprop kann Geschwindigkeiten von bis zu 925 km/h erreichen. Mit einer Bombenlast von 10 Tonnen kann die Tu-95 mit der NATO Bezeichnung Bear 14.500 Kilometer überbrücken. Zwischen 1957 und 1962 verliessen insgesamt 300 dieser schweren Bomber die Fabrikhallen von Tupolew. Der Tu-95 Langstreckenbomber kann unterschiedlichste Vernichtungsmittel, bis zu nuklearen Marschflugkörpern mitführen. Seit 1956 ist der unermüdliche Bomber im Betrieb und wird wie die amerikanische B-52 noch viele weitere Jahre im Einsatz bleiben.

Tu-95 Bear mit F-22 Raptor (Archiv: Robert Kühni)

Technische Daten Tupolew Tu-95 KM

Hersteller: Tupolew, Russland

Antrieb: 4 Kusnezow NK-12MV

Leistung: je 11.000 kW, 15.635 PS

Besatzung: 2 Piloten, 2 Navigatoren, 1 Flugingenieur, 1 Funker, 1 Bordschütze

Erstflug: 1954

Länge: 49,5 m Spannweite: 51,1m Höhe: 12,12 m Flügelfläche: 311 m² Leergewicht: 81.200 kg Maximales Stargewicht: 182.000 kg Treibstoffzuladung: 100.000 L Höchstgeschwindigkeit: 925 km/h Marschgeschwindigkeit: 750 km/h Dienstgipfelhöhe: 12.000 m Einsatzradius: 6340 km Reichweite mit maximaler Zuladung: 12.500 km Maximale Reichweite mit 10 Tonnen Zuladung: 14.500 km Landegeschwindigkeit: 200-220 km/h

Bewaffnung: Ein bis drei Abwehrstände mit je zwei 23 mm Kanonen. Bis zu sechzehn Marschflugkörper. Bombenlast bis zu 20.000 kg.

Kurzfilm über den Langstreckenbomber Tu-95 Bear Tupolew Tu-95 Bear FliegerWeb.com