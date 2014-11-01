Tupolev Tu-144 (Charger)

Tupolev Tu-144 (Charger), Herstellerland: Russland Die russische Tupolev Tu-144 war das Konkurrenzprodukt zur Concorde in der Zeit des Kalten Krieges. Sie wurde aber nach nur 102 Flügen und einem Absturz ausgemustert. Spannweite: 28,8 m, Länge: 65,7 m, Maximales Abfluggewicht: 180'000kg

Zwei Monate vor der Concorde hob am 31. Dezember 1968 das russische Überschall-Verkehrsflugzeug Tupolev Tu-144 zu seinem Erstflug ab. Die Luft- und Raumfahrt waren das beliebteste Spielfeld des technologischen Wetteiferns zwischen den Ost- und Westmächten während des kalten Krieges. Die Tu-144 war ein Resultat dieser Rivalität der beiden Weltanschauungen. Es liegt in der Natur der Flugphysik, dass die Concorde und die Tu-144 ziemlich ähnliche Auslegungsmerkmale hatten. Grosse Delta-Tragwerke mit vier mächtigen Triebwerken waren das Hauptmerkmal beider Maschinen. Das sowjetische Muster wurde durch vier Kusnezow Triebwerke mit Nachbrenner angetrieben.

Die zweite Serienmaschine der Tu-144 ging bei einem Unfall während eines steilen Ausweichmanövers an der Pariser Luftfahrtschau zu Bruch. Das Überschall-Passagierflugzeug wurde zwischen 1975 und 1978 von Aeroflot eingesetzt. Nach nur 102 Verkehrsflügen und mindestens einem Absturz im regulären Linieneinsatz wurde das Prestigeobjekt Russlands aber ausgemustert. In den neunziger Jahren erlebte die Tu-144 ein Revival, als sie von der amerikanischen NASA für Testflüge benutzt wurde.

Tupolev Tu-144 (Archiv: Robert Kühni)

Technische Daten Tupolev Tu-144

Hersteller: Tupolev, Russland

Verwendung: Überschall-Verkehrsflugzeug

Antrieb: Vier Kusnezow NK-144A

Leistung: je 196,1 kN Schub

Besatzung Cockpit: 3, Kabine: 5-10

Passagiere: 120 bis 140

Erstflug: 31. Dezember 1968