Alitalia soll JV beitreten

Die italienische Fluggesellschaft Alitalia soll in die Joint Venture von Air France-KLM und Delta Air Lines aufgenommen werden.

In einem Statement vom Montag sagten die Airlines, die Aufnahmen von Alitalia erhöhe die Präsenz auf Transatlantikstrecken der Joint Venture auf rund 26 Prozent, gemessen an der Kapazität. Die Jahreseinnahmen belaufen sich auf über US$10 Milliarden. Air France-KLM besitzt einen 25 Prozentanteil an Alitalia. Letztere wird der Joint Venture unter einem Vertrag beitreten, der mindestens bis zum 31. März 2022 läuft. Die Airline hatte 2008 Konkurs angemeldet und wurde im letzten Jahr als private Airline wieder lanciert.