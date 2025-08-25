Singapore Airlines meldet Julizahlen
Im Juli 2025 konnte Singapore Airlines insgesamt 2,314 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von acht Prozent.
Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um zwei Prozent auf 11,928 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im Juli 10,430 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entsprich einem Anstieg von 5,2 Prozent. Der Sitzladefaktor erreichte im Juli 87,4 Prozent, das entspricht einem Plus von 2,7 Prozentpunkten.
Singapore Airlines Cargo konnte im Juli 98,6 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren 5,5 Prozent mehr als im Vorjahresjuli. Die Frachtauslastung lag dabei bei 57,1 Prozent und hat sich somit um 0,3 Prozentpunkte verschlechtert.
Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat Juli 2025 insgesamt 3,541 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 9,7 Prozent.