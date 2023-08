Virgin kauft sechs Airbus A330-300

Die britische Fluggesellschaft Virgin Atlantic kauft sechs Airbus A330-300 und wird weitere vier Maschinen dieses Typs von AerCap einmieten.

Virgin Atlantic beschafft Airbus A330-300 Langstreckenflugzeuge um die Auslieferungsverzögerungen ihrer Boeing 787 Dreamliner zu überbrücken und ihr Wachstum weiterhin vorantreiben zu können. Die A330-300-Flugzeuge für Virgin bieten Platz für 270 Passagiere in der Upper Class, Premium Economy und Economy Class. Zudem bieten sie ein revolutionäres Kabinenprodukt mit wesentlichen Neuheiten für die Passagiere. Mit den neuen Flugzeugen kann die Airline ihren Flugdienst zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten und der Karibik sowohl für Geschäftsreisende als auch für Urlauber weiter ausbauen. „Die A330-Flugzeuge sind eine ausgezeichnete Verstärkung für unsere moderne und treibstoffeffiziente Flotte. Sie werden die Einsatzflexibilität enorm erhöhen und völlig neue Kabinenprodukte bieten. Gleichzeitig passen die A330-Flugzeuge perfekt zu unserer Strategie, in die umwelteffizientesten Flugzeuge der Welt zu investieren“, sagte Steve Ridgway, CEO von Virgin Atlantic Airways. „Wir freuen uns sehr über diese bedeutende Kaufabsichtserklärung für die A330 von einem unserer am höchsten geschätzten Kunden“, sagte John Leahy, COO von Airbus. „Die A330 zeichnet sich durch beispiellose Zuverlässigkeit und den niedrigsten Treibstoffverbrauch pro Sitz aus. Dies macht sie zum ökoeffizientesten Flugzeug ihrer Klasse. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass sich eine Weltklasse-Airline wie Virgin für ein Weltklasse-Flugzeug zur Erneuerung ihrer Flotte entschieden hat.“ Virgin Atlantic Airways wurde mit der Übernahme ihrer ersten A340-300 im November 1993 zum Betreiber von Airbus-Flugzeugen. Inzwischen betreibt Virgin sechs A340-300 und 19 A340-600. Darüber hinaus hat Virgin auch sechs A380 bestellt. Neben dem Kauf des A330-300 interessiert sich Virgin Atlantic auch für die neuen A350 Langstreckenverkehrsflugzeuge von Airbus, die Maschinen könnten ab 2014 in die Flotte integriert werden und ältere Maschinen ersetzen. Virgin Atlantic sieht in dem A350 ein ebenbürtiges Konkurrenzprodukt zu dem Boeing 787 Dreamliner.