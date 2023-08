Virgin Atlantic setzt auf Marktforschung

Virgin Atlantic will mittels eDigitalResearch ermitteln, wie sie die Bedürfnisse ihrer Kunden noch besser abdecken kann.

Die Airline hat einige Umfragen gestartet, deren Auswertung zur Verbesserung des Kundendienstes beitragen soll. Research Manager Product and Service Paul Ward sagte, in der momentanen Lage der Luftfahrtbranche sei es von noch grösserer Wichtigkeit, die Wünsche der Passagiere zu kennen. Nur so könne man sich in diesem harten Wettbewerb von den anderen abheben.