6000ster Airbus ist ein A380

Emirates Airlines konnte heute Montag ihren achten Airbus A380 übernehmen, für den europäischen Flugzeugbauer war es die 6000ste Maschine.

Airbus konnte heute Montag, dem 18. Januar 2010, ihr 6.000stes Flugzeug ausliefern. Der Airbus A380 wurde in Hamburg Finkenwerder an Emirates Airlines übergeben, für Emirates ist es der achte von 58 Bestellten A380. Standesgemäss trägt der achte A380 von Emirates den Schriftzug "6,000th Airbus Aircraft". Bei dem ausgelieferten A380 handelt es sich um die 25ste Maschine dieses Typs