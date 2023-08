Airbus A380 im Trio an der ILA

Neben der Lufthansa wird auch Emirates Airlines einer ihrer Airbus A380 an die ILA bringen und ausstellen.

Am 8. Juni 2010, dem Eröffnungstag der ILA, wird Lufthansa mit ihrem ersten Airbus A380 in Berlin Schönefeld nach seinem Südafrika WM Debüt an der ILA zu einem Kurzbesuch eintreffen, danach wird er nach Frankfurt überflogen, wo das neue Flagschiff der Kranich Airline den regulären Liniendienst aufnehmen wird. Neben der Lufthansa wird auch ein Airbus A380 von Emirates Airlines an der ILA für die Fachbesucher anzutreffen sein. Airbus wird die nächsten Tage mit einem Werkeigenen A380 Testflugzeug abdecken. An der ILA 2010 werden demzufolge erstmals drei Airbus A380 anzutreffen sein.