Airbus A380 und A400M werden an der ILA sein

Der neue Militärtransporter von Airbus Military wird an der ILA Berlin sein Show Debüt geben.

Der Airbus A400M wird vom 8. Juni bis zum 10. Juni an der ILA Berlin Air Show im Statikdisplay zu sehen sein und auch an dem Flugprogramm teilnehmen. Am 10. Juni wird die Maschine die Luft und Raumfahrt Ausstellung wieder verlassen. In der Halle 7 wird auch eine Rumpfsektion des A400M ausgestellt sein. Eine Airbus A380 Testmaschine wird ab dem 11. Juni an der ILA im Statikdisplay wie an der Flugshow teilnehmen. Airbus, Airbus Military und das Mutterhaus EADS werden an der ILA mit einem grossen Angebot vertreten sein.