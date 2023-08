Lufthansa bedient Peking mit dem A380

Am ersten September hat die Kranich Airline den Liniendienst mit ihrem dritten Airbus A380 nach Peking aufgenommen.

Der dritte Airbus A380 von Lufthansa wurde auf den Namen Peking getauft. Die D-AIMC startete eine Woche nach seiner Auslieferung aM Mittwoch, dem 1. September, zum ersten Mal in Richtung Peking. Die Strecke wird vorerst nur einmal in der Woche mit einem A380 bedient, die Lufthansa strebt in Abstimmung mit den chinesischen Behörden eine schrittweise Steigerung der A380 Flüge nach China an. Vom 12. September an bedient Lufthansa mit Johannesburg jeweils donnerstags und sonntags ihr drittes A380 Linienziel. Peking wird auch von Emirates mit einem Airbus A380 angeflogen.