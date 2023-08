Lufthansa beschafft weitere Airbus A380

Der Aufsichtsrat von Lufthansa hat sich für den Kauf von zwei weiteren Airbus A380 Superjumbos ausgesprochen.

Neben zwei weiteren A380 will der Konzern einen weiteren Airbus A330-300, vier Airbus A320 und fünf Embraer 195 Verkehrsflugzeuge beschaffen. Die neuen, modernen und treibstoffeffizienten Jets sollen sukzessive ab 2012 an Lufthansa ausgeliefert werden. Der Listenpreis der Maschinen beziffert Lufthansa mit einer Milliarde Euro (1,355 Milliarden US Dollar).