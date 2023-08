Leasing Unternehmen verschiebt Airbus A380

Das US amerikanische Leasing Unternehmen ILFC hat sich entschieden ihre Airbus A380 Auslieferungen um ein Jahr hinauszuzögern.

Internatinal Lease Finance Corporation hat bei Airbus zehn Grossraumflugzeuge vom Type Airbus A380 in den Bestellbüchern. Die ersten fünf Auslieferungen waren für 2013 geplant, die nächsten drei Maschinen sollten 2014 ausgeliefert werden und die letzten zwei A380 waren für 2015 eingeplant gewesen. Im Jahresbericht 2009 ist zu entnehmen, dass die Finanz- und Leasinggesellschaft die Auslieferungen jeweils um ein Jahr nach hinten verschoben hat. Die ersten fünf A380 werden neu im Jahr 2014 an ILFC ausgeliefert werden. ILFC ist die einzige Leasingunternehmung, die bei Airbus direkt A380 bestellt hat, ursprünglich waren in den zehn Einheiten fünf A380 Frachtversionen enthalten, die in Passagiermaschinen gewandelt wurden, als Airbus das A380 Vollfrachterprojekt aufs Eis legte.