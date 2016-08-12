Austrian akzeptiert PayPal

myAustrian Embraer E195 (Foto: Austrian Airlines)

Ab sofort kann man bei Austrian Airlines sein rot-weiß-rotes Ticket auch via PayPal bezahlen.

PayPal ist ein Bezahlsystem, das beim Ein- und Verkauf im Online-Handel genutzt wird. Durch moderne Verschlüsselungstechniken bietet der Dienst höchste Transaktionssicherheit bei Onlinekäufen. Das funktioniert folgendermaßen: Einfach Kreditkarten- oder Bankdaten bei PayPal hinterlegen, bei der Fluglinie online das gewünschte Ticket buchen und bequem mit E-Mail Adresse und Passwort bezahlen – das geht genauso auch mobil. Somit können unkompliziert und schnell auch zum Beispiel vom Smartphone aus Flüge gebucht werden.

Austrian Airlines