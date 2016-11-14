Austrian gibt neue Strecke bekannt

myAustrian Embraer E195 (Foto: Austrian Airlines)

Austrian Airlines baut ihr Skandinavien-Angebot aus und fliegt ab 02. Juni 2017 nach Göteborg.

Mit einem Embraer geht es drei Mal pro Woche in die zweitgrößte Stadt Schwedens. Insgesamt bietet die Airline mit 21 Flügen pro Woche nach Stockholm und drei wöchentlichen Flügen nach Göteborg, zwei Destinationen und 24 wöchentliche Direktverbindungen nach Schweden an. Ab Sommerflugplan 2017 hat Austrian Airlines mit Kopenhagen, Oslo, Stockholm und Göteborg insgesamt vier Destinationen in drei Ländern in ihrem Skandinavien-Angebot.

Die Strecke Wien – Göteborg wurde bis 2012 von Austrian angeflogen und im Zuge der Flottenreduktion der Boeing 737 aus dem Flugprogramm genommen. Die Flugdauer nach Göteborg beträgt rund zwei Stunden.

Wien – Göteborg – Wien