Austrian fliegt ab Sommer 2017 nach Los Angeles

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Austrian Airlines nimmt mit dem Sommerflugplan 2017 wieder eine neue Langstrecken-Destination in Nordamerika auf.

Ab 10. April 2017 geht es bis zu sechs Mal pro Woche von Wien mit einer Boeing 777 in die größte Stadt Kaliforniens, nach Los Angeles. „Nach Chicago, Newark und Miami ist L.A. unser vierter Neuanflug und in mehrfacher Sicht der weit größte Sprung in die USA. Wir werden die Westküste aus der bestehenden Flotte fliegen und sind jetzt schon voller Vorfreude“, sagt Austrian Airlines Chief Commercial Officer Andreas Otto. Im ersten Schritt ist die Strecke Wien – Los Angeles nur für den Sommerflugplan geplant. Die Millionen-Metropole ist nicht nur für den Punkt-zu-Punkt-, sondern insbesondere für den Transferverkehr interessant. Rund zwei Drittel der Passagiere werden am Drehkreuz Wien umsteigen.

Austrian Airlines wird im Sommerflugplan 2017 insgesamt bis zu 44 wöchentliche Nonstop-Flüge nach Nordamerika anbieten. So geht es bis zu fünf Mal pro Woche nach Miami, bis zu sechs Mal pro Woche nach Los Angeles und Toronto sowie bis zu täglich nach Washington und Chicago. Weiterhin wird Austrian in Summe 13 Flüge pro Woche zu den Flughäfen Newark und JFK in New York anbieten. Die Flugzeiten nach New York JFK werden allerdings ab 27. März 2017 angepasst. Von den sechs wöchentlichen Flügen werden vier Abflüge pro Woche vom Vormittag auf den Nachmittag verlegt. Flugplanänderungen wie diese ermöglichen es Austrian Airlines mit der bestehenden Flotte, Kapazität für die Aufnahme von Los Angeles und damit einer zusätzlichen Langstrecken-Destination freizuspielen. Kunden haben durch die neuen Flugzeiten den Vorteil, dass sie zwischen einem Vormittagsflug nach Newark und einem Nachmittagsflug nach New York JFK wählen können und somit zu unterschiedlichen Tageszeiten nach New York fliegen können.

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