Airbus will 2011 mehr als 20 A380 ausliefern

Im 2010 konnte Europas Flugzeugbauer 18 A380 Superjumbos ausliefern, in diesem Jahr sollen es mindestens 20 werden.

An der Finanzpressekonferenz für das erste Quartal 2011 liess die Geschäftsleitung von Airbus erneut durchblicken, dass der Konzern im laufenden Geschäftsjahr mindestens 20 A380 ausliefern will, das Plansoll für die A380 Endfertigung fürs 2011 liegt bei 25 Maschinen. Im 2010 wollte Airbus ursprünglich 20 A380 an die Kundschaft aushändigen, dieses Ziel wurde wegen den Problemen mit dem Rolls Royce Trent 900 jedoch knapp verfehlt. Über die letzten zwei Jahre konnte Airbus die Endfertigung beim A380 entscheidend verbessern, daher wird das Soll von mindestens 20 Superjumbos wahrscheinlich problemlos zu erreichen sein.