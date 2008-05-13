Virgin America will Chicago O Hare in ihr Angebot nehmen

Die amerikanische Fluggesellschaft Virgin America gab gestern, Montag, bekannt, dass sie die Behörden um Bewilligung erfragen wird, um zukünftig den Flughafen Chicago O Hare bedienen zu dürfen.

Die Fluggesellschaft hofft, dass sie noch in diesem Jahr Flüge von San Francisco und Los Angeles aus zum Chicago O Hare Flughafen einführen kann. Chicago wäre dann die achte Stadt im Flugnetz von Virgin America.

Die Fluggesellschaft erläuterte, dass momentan nur 1% der inländischen Flüge vom O Hare aus durch Billigfluggesellschaften, wie Virgin America eine ist, bedient werden. Deshalb beabsichtigt sie, den Wettbewerb zwischen den Fluggesellschaften anzukurbeln, indem sie zukünftig den Flughafen in ihr Angebot nimmt.