Virgin Atlantic steigt in Nigeria aus

Virgin Atlantic steigt aus der Virgin Nigeria Flugoperation aus und will ihre Anteile verkaufen.

Virgin Atlantic ist 2005 mit viel Geld und ihrem grossen Know How zusammen mit dem nigerianischen Staat mit der Fluggesellschaft Virgin Nigeria an den Start gegangen. Das Abenteuer mit internationalem Linienverkehr aus Nigeria ist dem englischen Carrier zu stark in Geld gegangen, deshalb wurde Virgin Nigeria nun auf den Namen Nigerian Eagle Airlines umbenannt, um im afrikanischen Markt neu positioniert zu werden. Die Fluggesellschaft wird sich vermehrt auf das regionale Geschäft konzentrieren. Virgin Atlantic will den grössten Teil ihres 49 Prozent Anteils an der Gesellschaft verkaufen und Nigerian Eagle Airlines sucht neue Investoren, welche an einem Langzeitinvestment interessiert sind. Nigerian Eagle Airlines betreibt eine Flotte aus Boeing 737 und Embraer E-Jets.