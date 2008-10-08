Virgin Atlantic mit mehr Gewinn im ersten Halbjahr

Virgin Atlantic konnte einen Anstieg ihres vorsteuerlichen Gewinns auf USD 125,9 Millionen im ersten Finanzhalbjahr 2008/2009 verzeichnen.

Die Einnahmen stiegen um 15 Prozent und die Passagierzahl nahm um 3 Prozent zu. In der Vorjahresperiode lag der vorsteuerliche Gewinn bei USD 75 Millionen.

CEO Steve Ridgway sagte, das Unternehmen sei „gut gebettet“ während der gegenwärtigen Achterbahnfahrt der Branche. „Wir sahen vor zwei Jahren erste Anzeichen der Wirtschaftsbaisse und passten unsere Kapazität an, stellten Bestellungen zurück, sicherten uns gut ab und sorgten für mehr Liquidität,“ sagt er.

Ridgway setzt sich gegen die Zusammenarbeit von British Airways und American Airlines ein, die den Wettbewerb verhindern und zu Lasten des Kunden und der Konkurrenz gehen würde. „Die momentane Wirtschaftsschwäche darf kein Grund für die Behörden sein, leichter kartellrechtliche Immunität zu vergeben,“ sagte er.