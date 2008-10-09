BA zeigt Interesse an Alitalia

British Airways kann sich eine Zusammenarbeit mit Alitalia vorstellen, sollte diese sich wieder erholen.

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtete, der Vorstandschef der British Airways, Willie Walsh, habe sich an der Alitalia interessiert gezeigt. Doch dazu müsse zuerst die Sanierung durch die Investorengruppe CAI vollendet sein. Diese sucht noch einen ausländischen Partner, auch Air France-KLM und Lufthansa haben bereits Interesse angemeldet. Auch auf die britische Rivalin BMI hat BA ein Auge geworfen, Austrian Airlines hingegen passe besser zu Lufthansa, so Walsh.



