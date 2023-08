Airlines wünschen sich Ausweitung der Boeing 777 Produktion

Mehr und mehr Fluggesellschaften parken ihre Boeing 747-400, um auf die Treibstoffeffizienteren Boeing 777 umzusteigen.

Der Bedarf nach dem zweimotorigen Riesen ist ungebrochen stark und wird wegen seiner besseren Treibstoffeffizienz gegenüber der viermotorigen 747 immer stärker. Die Airlines wünschten sich von Boeing eine Produktionserhöhung bei der Boeing 777. Die 777 füllt bei vielen Fluggesellschaften die Lücke zwischen den Boeing 767 und Airbus A330 nach oben hin zu der Boeing 747-400. Die Boeing 777 verbraucht auf den Passagierkilometer gerechnet 20 Prozent weniger Treibstoff als die 747-400. Boeing fertigt derzeit 6,6 777 Grossraumflugzeuge im Monat. Der Hersteller aus Seattle will die Fertigung momentan nicht hochfahren, da er nicht in das offenen Messer einer möglichen Marktabkühlung laufen will.