Airbus A380 von Lufthansa startete zum Jungfernflug

Am Dienstag, dem 6. Oktober 2009, hob der erste Airbus A380 für Lufthansa SN038 in Toulouse zu seinem Jungfernflug ab.

Zum ersten Mal erhebt sich der größte Kranich in den Himmel – am Dienstag startete der erste Lufthansa-Airbus-A380 in Toulouse zu seinem Jungfernflug über Südfrankreich. „Ein wahrlich bewegender Moment!“, kommentiert Flugkapitän Jürgen Raps, Mitglied des Passagevorstands der Lufthansa Passage Airlines. „Ich kann es kaum erwarten, unsere erste A380 im kommenden März von Finkenwerder nach Frankfurt zu fliegen“, fügt der Chefpilot hinzu. Schon vor zweieinhalb Jahren erwarb er als einer von damals weltweit nur vier Linienpiloten die Lizenz für den Airbus A380. Der Erstflug des neuen Flaggschiffs mit dem mehr als vier Meter messenden Lufthansa-Kranich am Leitwerk diente dem ausgiebigen Check aller Bordsysteme. Auffälligkeiten hatte die Cockpitcrew von Airbus nicht zu verzeichnen, so dass in wenigen Tagen der Überführungsflug zum Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder geplant ist. Dort findet bis zum Jahresende der Innenausbau der geräumigen Kabine mit rund 550 Plätzen statt. Insgesamt hat Lufthansa 15 A380 bestellt. Im kommenden Jahr will Airbus fünf an die Kranich Airline ausliefern.