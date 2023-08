Lufthansa A380 besuchte Skandinavien

Der Superjumbo von Lufthansa hat in der vergangenen Woche einige Destinationen im höheren Norden Europas angeflogen.

Neben der Ausbildung von A380 Cockpitbesatzungen auf das neue Lufthansa Flagg Schiff diente die Nordland Tour auch der A380 Tauglichkeitsüberprüfung der grössten Flughäfen Nordeuropas. Am 15. September flog ein A380 von Lufthansa von Frankfurt nach Kopenhagen, Stockholm, Helsinki und danach nach Oslo. So wurden alle grossen skandinavischen Hauptflughäfen angeflogen. Neben einem positiven Marketing Effekt für Lufthansas neustes Flottenmitglied konnte der Superjumbo vor Ort überprüfen, ob die Pisten und die Infrastruktur der vier Flughäfen bei einer A380 Ausweichlandung genügen würden. Der Lufthansa A380 zog auf allen vier Flughäfen hunderte von Begeisterten Fans an, war es doch für viele Interessierte das erste Mal, dass sie live den Airbus A380 bewundern konnten.