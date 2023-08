AirTran fliegt neu nach Cancun

AirTran Airways führt neue Flüge nach Cancun in Mexiko ein.

Die Tochtergesellschaft der AirTran Holdings, Inc. hat heute einen täglichen, Non-Stop Flug vom Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport in Baltimore nach Cancun Airport International in Cancun, Mexiko, lanciert. Kevin Healy, Senior Vice Präsident der Marketingabteilung bei AirTran Airways meinte dazu, Cancun sei ein beliebtes Reiseziel bei den Amerikanern, mit besonders günstigen Preisen wolle die Airline die Reisenden ermutigen, die neue Verbindung auszuprobieren. Der erste tägliche Non-Stop Flug startet heute.