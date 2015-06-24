Mehr Passagiere flogen mit Cathay Pacific

Boeing 747-8F Cathay Pacific Cargo (Foto: Boeing)

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Mai 2015 2,901 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresmai entspricht dies einer Zunahme von 11,8 Prozent.

Das Angebot wurde um 7,5 Prozent auf 12,056 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage hat sich um 11,2 Prozent auf 10,359 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge hat sich um 2,9 Prozentpunkte auf durchschnittliche 85,9 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht ist mit 6,2 Prozent auf 147.034 Tonnen stark angestiegen. Von Januar bis Mai flogen mit Cathay Pacific 13,990 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 9,1 Prozent.