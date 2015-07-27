Mit Cathay Pacific flogen mehr Passagiere
Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Juni 2015 2,811 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einer Zunahme von 7,6 Prozent.
Das Angebot wurde um 6,1 Prozent auf 11,752 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um 7,8 Prozent auf 10,247 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge konnte um 1,3 Prozentpunkte auf durchschnittliche 87,2 Prozent gesteigert werden. Die transportierte Fracht ist um 0,5 Prozent auf 141.136 Tonnen gewachsen, die Frachtauslastung lag bei 62,7 Prozent, was einer Verschlechterung von 2,2 Prozentpunkten entspricht.
Von Januar bis Juni flogen mit Cathay Pacific 16,800 Millionen Passagiere, 8,8 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2014.