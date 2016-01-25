Cathay meldet soliden Dezember

Boeing 747-8F Cathay Pacific Cargo (Foto: Boeing)

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Dezember 2015 2,933 Millionen Fluggäste transportiert, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Plus von 5,8 Prozent.

Das Angebot wurde um sechs Prozent auf 12,532 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 7,8 Prozent auf 10,648 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresdezember um 1,5 Prozentpunkte auf solide 85 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht ist um 1,4 Prozent auf 158.741 Tonnen angewachsen.

Mit Cathay Pacific und Dragonair flogen im Berichtsjahr 2015 insgesamt 34,065 Millionen Fluggäste, das waren 7,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.