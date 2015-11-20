Cathay Pacific meldet Passagierzuwachs

Boeing 747-8F Cathay Pacific Cargo (Foto: Boeing)

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Oktober 2015 2,843 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Plus von knapp sieben Prozent.

Das Angebot wurde um sechs Prozent auf 12,307 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 10,5 Prozent auf 10,352 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung der Flüge ist gegenüber dem Vorjahresoktober um 3,4 Prozentpunkte auf solide 84,1 Prozent angestiegen. Die transportierte Fracht hat sich um 4,6 Prozent auf 163.733 Tonnen verbessert.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Cathay Pacific 28,353 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 8,1 Prozent.