Cathay Pacific meldet Passagierzuwachs

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Oktober 2014 2,660 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Plus von fünf Prozent.

Das Angebot wurde um 6,8 Prozent auf 11,606 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 5,7 Prozent auf 9,365 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge ist gegenüber dem Vorjahresoktober um 0,8 Prozentpunkte auf 80,7 Prozent zurück gegangen. Die transportierte Fracht hat sich um vierzehn Prozent auf 156.590 Tonnen verbessert. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Cathay Pacific 26,228 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 5,6 Prozent.