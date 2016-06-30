Cathay Pacific meldet Maizahlen

Cathay Pacific Airbus A350-900 (Foto: Airbus)

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Mai 2016 2,863 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresmai entspricht dies einer Abnahme von 1,3 Prozent.

Das Angebot wurde um 0,5 Prozent auf 12,119 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage hat sich um 1,8 Prozent auf 10,178 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung der Flüge hat sich um 1,9 Prozentpunkte auf durchschnittliche 84,0 Prozent verschlechtert. Die transportierte Frachtleistung hat sich um 1,3 Prozent auf 145.102 Tonnen leicht abgeschwächt.

Von Januar bis Mai flogen mit Cathay Pacific 14,378 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 2,8 Prozent.