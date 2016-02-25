Cathay Pacific meldet mehr Passagiere

Boeing 747-8F Cathay Pacific Cargo (Foto: Boeing)

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Januar 2016 2,898 Millionen Fluggäste transportiert, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einer Zunahme von 10,9 Prozent.

Das Angebot wurde um 5,9 Prozent auf 12,574 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 10,1 Prozent auf 10,812 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresjanuar um 3,3 Prozentpunkte auf 86,0 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht konnte um 0,5 Prozent auf 147.690 Tonnen gesteigert werden, die Frachtauslastung lag bei 61,6 Prozent, was einer Abnahme von 1,8 Prozentpunkten gleich kommt.

Mit Cathay Pacific und Dragonair flogen im Berichtsjahr 2015 insgesamt 34,065 Millionen Fluggäste, das waren 7,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.