Cathay Pacific kann zulegen

Cathay Pacific Airbus A350-900 first Take Off (Foto: Airbus)

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Juli 2016 3,071 Millionen Fluggäste transportiert, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von 2,9 Prozent.

Das Angebot wurde um 2,6 Prozent auf 12,723 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrössert. Die Nachfrage hat sich um 2,6 Prozent auf 11,068 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge blieb mit hohen 87 Prozent unverändert. Die transportierte Fracht konnte um 7,1 Prozent auf 158.022 Tonnen ebenfalls stark wachsen.

Von Januar bis Juli flogen mit Cathay Pacific 20,319 Millionen Passagiere, 2,7 Prozent mehr als in den ersten sieben Monaten 2015.