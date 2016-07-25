Mit Cathay Pacific flogen mehr Passagiere
Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Juni 2016 2,871 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einer Zunahme von 2,1 Prozent.
Das Angebot wurde um 3,3 Prozent auf 12,137 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um 1,3 Prozent auf 10,382 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge hat sich um 1,7 Prozentpunkte auf 85,5 Prozent verschlechtert. Die transportierte Fracht ist um 7,1 Prozent auf 151.130 Tonnen stark gewachsen, die Frachtauslastung lag bei 64,3 Prozent, was einer Verbesserung von 1,6 Prozentpunkten entspricht.
Von Januar bis Juni flogen mit Cathay Pacific 17,249 Millionen Passagiere, 2,7 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2015.