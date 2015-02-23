Cathay Pacific meldet mehr Passagiere
Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Januar 2015 2,612 Millionen Fluggäste transportiert, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einer Zunahme von 2,7 Prozent.
Das Angebot wurde um 7,3 Prozent auf 11,876 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,3 Prozent auf 9,816 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresjanuar um 0,7 Prozentpunkte auf 82,7 Prozent verschlechtert. Die transportierte Fracht hat sich um 12,5 Prozent auf 147.275 Tonnen verbessert, die Frachtauslastung lag bei 63,4 Prozent, was einer Verbesserung von 2,9 Prozentpunkten gleich kommt.
Mit Cathay Pacific und Dragonair flogen im Berichtsjahr 2014 31,570 Millionen Fluggäste, das waren 5,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.