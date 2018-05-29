Aeroflot meldet solides Wachstum

Aeroflot Boeing 777-300ER (Foto: Aeroflot)

Die russische Aeroflot konnte im April 2018 erneut stark wachsen, vier neue Flugzeuge stießen im Berichtsmonat zur Flotte.

Im April verstärkte Aeroflot ihre Flotte um zwei Airbus A320 und zwei Boeing 737-800, die Flottengröße erreicht somit 235 Flugzeuge.

Insgesamt konnte die Aeroflot Gruppe im April 4,185 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 8,8 Prozent mehr als im Vorjahresapril. Die Nachfrage konnte um 8,4 Prozent auf 10,773 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 11,0 Prozent auf 13,344 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 80,7 Prozent, das waren zwei Prozentpunkte weniger als im Vorjahresapril.

Im April transportierte Aeroflot 23.997 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 9,3 Prozent.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Aeroflot Airlines insgesamt 15,170 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 7,2 Prozent.