ANA wählt neuen Präsidenten und CEO

Der ANA Verwaltungsrat ernannte Shinichiro Ito, Senior Executive VP-Marketing & Sales zum Präsidenten und CEO.

Er tritt das Amt am 1. April an und ist der Nachfolger von Mineo Yamamoto, der Vizepräsident der ANA Gruppe werden wird. Ito ist seit 35 Jahren bei ANA und besetzte zuvor Positionen in Technik, Wartung, Planung und Flughafenadministration. ANA gab zudem ein neues Code Sharing Abkommen mit der japanischen Oriental Air Bridge bekannt.