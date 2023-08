7000ste Boeing 737 ausgeliefert

Bei der Boeing 737 handelt es sich um das am meisten produzierte Verkehrsflugzeug, der Flugzeugbauer aus Seattle konnte gestern die 7000ste Maschine dieses Typs ausliefern.

Bei der Jubiläumsmaschine handelt es sich um eine Boeing 737-800NG der neusten Generation, das Flugzeug wurde am 16. Dezember 2011 an FlyDubai übergeben. Was mit der Boeing 737-100 am 19. Februar 1965 begann, mündete in die erfolgreichste Verkehrsflugzeugfamilie, kein anderes Linienflugzeug wurde bis heute mehr verkauft als die Boeing 737. Die Maschine wurde ursprünglich für rund 90 bis 130 Fluggäste ausgelegt und dadurch in die gleiche Kategorie wie die DC-9 und BAC 111 positioniert, welche bereits am Markt eingeführt waren. Die erste Boeing 737-100 startete am 9. April 1967 zu ihrem Jungfernflug, das Flugtestprogramm konnte bereits am 21. Dezember 1967 mit der Musterzulassung der Boeing 737-100 und Boeing 737-200 abgeschlossen werden. Die Boeing 737-200 hat Ende April 1968 bei United Airlines den Linienbetrieb aufgenommen. Heute ist die Boeing 737-900 das grösste Muster in der Familie und mit der neuen MAX Variante wird die 737 noch eine lange Zukunft vor sich haben. Bis heute konnte Boeing mehr als 9300 Bestellungen für die 737 entgegennehmen.