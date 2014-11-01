Airliner
21.02.2019 RK
Piper PA-44 Seminole
Die Piper PA-44 Seminole wurde Ende der 1970er Jahre am Markt eingeführt, es handelt sich dabei um ein zweimotoriges Schul- und Reiseflugzeug.
13.08.2017 EK
Waco Model W Aristocraft
Die Waco Model W Aristocraft war ein Reiseflugzeug aus den USA, das Flugzeug kam nie aus dem Prototypenstadium hinaus.
01.11.2014 RK
Aérospatiale British Aerospace Concorde
Aérospatiale British Aerospace Concorde, Land:Frankreich, Grossbritannien Ein Meisterwerk der Technik, die Concorde war das einzige erfolgreiche Überschallverkehrsflugzeug. Spannweite:25,96 m, Länge: 62,2 m, Stratmasse:185 Tonnen, Geschwindigkeit 2179 km/h
01.11.2014 RK
Airbus A320
Airbus A320, Herstellerland: Deutschland, Frankreich Der Airbus A320 legte den Meilenstein der Airliner, die mittels der Fly-by-wire-Technologie geflogen werden. Spannweite: 33,91 m, Länge: 37,57 m, Maximales Abfluggewicht: 73.000 kg
01.11.2014 RK
Fokker F-27 Friendship
Fokker F-27 Friendship, Herstellerland: Frankreich / USA Die Fokker F-27 war mit über 800 gebauten und verkauften Einheiten die erfolgreichste Turboprop- Maschine aller Zeiten. Sie wurde vor allem für den Nahverkehr ausgelegt, leistete aber auch unermüdlichen Einsatz im Post- und Frachtbetrieb. Spannweite: 29,0 m, Länge: 23,51 m, Maximales Abfluggewicht: 19.050 kg
01.11.2014 RK
HS 748-2B
British Aerospace HS 748-2B, Herstellerland: Grossbritannien Die British Aerospace HS 748-2B wurde nach ihrer Entwicklung von Hawker Siddeley übernommen. Insgesamt wurden 380 Flugzeuge gebaut und an zahlreiche militärische und zivile Unternehmen geliefert. Spannweite: 31,23 m, Länge: 20,42 m, Maximales Abfluggewicht: 21.092 kg
01.11.2014 RK
Iljuschin Il-62M
Iljuschin Il-62M, Herstellerland: Sowjetunion. Die Iljuschin Il-62M wurde als vierstrahliges Passagierflugzeug für Langstrecken entwickelt. Die gepfeilten Tragflächen sind für Flüge im hohen Unterschallbereich ausgelegt. Spannweite: 43,2 m, Länge: 53,12 m, Maximales Abfluggewicht: 165'000 kg – 167'000 kg
01.11.2014 RK
DC-8-71
McDonnell Douglas DC-8-71, Herstellerland: USA. Die so genannte Super Sixty-eine Weiterentwicklung der DC-8- konnte bis zu 259 Passagiere über extrem lange Distanzen befördern. Am 21.08.1961 erreichte eine DC-8-43 als erster Passagierjet im Sinkflug Überschallgeschwindigkeit (Mach 1,012). Spannweite: 43,41 m, Länge: 57,12 m, Maximales Abfluggewicht: 147'415 kg
01.11.2014 RK
Tupolev Tu-144 (Charger)
Tupolev Tu-144 (Charger), Herstellerland: Russland Die russische Tupolev Tu-144 war das Konkurrenzprodukt zur Concorde in der Zeit des Kalten Krieges. Sie wurde aber nach nur 102 Flügen und einem Absturz ausgemustert. Spannweite: 28,8 m, Länge: 65,7 m, Maximales Abfluggewicht: 180'000kg
01.11.2014 RK
Vickers Vanguard
Vickers Vanguard, Herstellerland: Grossbritannien Die Vickers Vanguard wurde als viermotoriges Passagierflugzeug für Kurz- und Mittelstrecken gebaut. Sie hatte aber wegen dem Aufkommen grossen Passagierflugzeuge keinen nennenswerten wirtschaftlichen Erfolg. Spannweite: 36,41 m, Länge: 37,45 m, Maximales Abfluggewicht: 63'977kg
01.11.2014 RK
LET L-410UVP Turbolet
LET L-410UVP Turbolet, Herstellerland: Tschechien Die LET L-410UVP Turbolet wurde als zweimotoriges Verkehrsflugzeug für Passagier- und Frachtverkehr auf Kurzstrecken ausgelegt. Durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten vor allem im sanitären und militärischen Bereich wurde die LET L-410UVP Turbolet schnell zu einem beliebten Transportmittel. Spannweite: 19,58 m, Länge: 14,47 m, Maximales Abfluggewicht: 5700kg
01.11.2014 RK
Airbus A321
Airbus A321, Herstellerland: Konsortium aus Europa Die A321 ist das grösste Flugzeug in der A320 Produktfamilie. Sie absolvierte am 11. März 1993 den Erstflug und wurde bereits mehr als 350 mal gebaut. Spannweite: 34,1 m, Länge: 44,51 m, Startgewicht: 83.000 kg.