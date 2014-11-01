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Piper PA-44 Seminole
Piper PA-44 Seminole

21.02.2019 RK

Piper PA-44 Seminole

Die Piper PA-44 Seminole wurde Ende der 1970er Jahre am Markt eingeführt, es handelt sich dabei um ein zweimotoriges Schul- und Reiseflugzeug.

Waco Model W Aristocraft
Waco Model W Aristocraft

13.08.2017 EK

Waco Model W Aristocraft

Die Waco Model W Aristocraft war ein Reiseflugzeug aus den USA, das Flugzeug kam nie aus dem Prototypenstadium hinaus.

Concorde British Airways
Aérospatiale British Aerospace Concorde

01.11.2014 RK

Aérospatiale British Aerospace Concorde

Aérospatiale British Aerospace Concorde, Land:Frankreich, Grossbritannien Ein Meisterwerk der Technik, die Concorde war das einzige erfolgreiche Überschallverkehrsflugzeug. Spannweite:25,96 m, Länge: 62,2 m, Stratmasse:185 Tonnen, Geschwindigkeit 2179 km/h

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Airbus A320

01.11.2014 RK

Airbus A320

Airbus A320, Herstellerland: Deutschland, Frankreich Der Airbus A320 legte den Meilenstein der Airliner, die mittels der Fly-by-wire-Technologie geflogen werden. Spannweite: 33,91 m, Länge: 37,57 m, Maximales Abfluggewicht: 73.000 kg

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Fokker F-27 Friendship

01.11.2014 RK

Fokker F-27 Friendship

Fokker F-27 Friendship, Herstellerland: Frankreich / USA Die Fokker F-27 war mit über 800 gebauten und verkauften Einheiten die erfolgreichste Turboprop- Maschine aller Zeiten. Sie wurde vor allem für den Nahverkehr ausgelegt, leistete aber auch unermüdlichen Einsatz im Post- und Frachtbetrieb. Spannweite: 29,0 m, Länge: 23,51 m, Maximales Abfluggewicht: 19.050 kg

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HS 748-2B

01.11.2014 RK

HS 748-2B

British Aerospace HS 748-2B, Herstellerland: Grossbritannien Die British Aerospace HS 748-2B wurde nach ihrer Entwicklung von Hawker Siddeley übernommen. Insgesamt wurden 380 Flugzeuge gebaut und an zahlreiche militärische und zivile Unternehmen geliefert. Spannweite: 31,23 m, Länge: 20,42 m, Maximales Abfluggewicht: 21.092 kg

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Iljuschin Il-62M

01.11.2014 RK

Iljuschin Il-62M

Iljuschin Il-62M, Herstellerland: Sowjetunion. Die Iljuschin Il-62M wurde als vierstrahliges Passagierflugzeug für Langstrecken entwickelt. Die gepfeilten Tragflächen sind für Flüge im hohen Unterschallbereich ausgelegt. Spannweite: 43,2 m, Länge: 53,12 m, Maximales Abfluggewicht: 165'000 kg – 167'000 kg

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DC-8-71

01.11.2014 RK

DC-8-71

McDonnell Douglas DC-8-71, Herstellerland: USA. Die so genannte Super Sixty-eine Weiterentwicklung der DC-8- konnte bis zu 259 Passagiere über extrem lange Distanzen befördern. Am 21.08.1961 erreichte eine DC-8-43 als erster Passagierjet im Sinkflug Überschallgeschwindigkeit (Mach 1,012). Spannweite: 43,41 m, Länge: 57,12 m, Maximales Abfluggewicht: 147'415 kg

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Tupolev Tu-144 (Charger)

01.11.2014 RK

Tupolev Tu-144 (Charger)

Tupolev Tu-144 (Charger), Herstellerland: Russland Die russische Tupolev Tu-144 war das Konkurrenzprodukt zur Concorde in der Zeit des Kalten Krieges. Sie wurde aber nach nur 102 Flügen und einem Absturz ausgemustert. Spannweite: 28,8 m, Länge: 65,7 m, Maximales Abfluggewicht: 180'000kg

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Vickers Vanguard

01.11.2014 RK

Vickers Vanguard

Vickers Vanguard, Herstellerland: Grossbritannien Die Vickers Vanguard wurde als viermotoriges Passagierflugzeug für Kurz- und Mittelstrecken gebaut. Sie hatte aber wegen dem Aufkommen grossen Passagierflugzeuge keinen nennenswerten wirtschaftlichen Erfolg. Spannweite: 36,41 m, Länge: 37,45 m, Maximales Abfluggewicht: 63'977kg

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LET L-410UVP Turbolet

01.11.2014 RK

LET L-410UVP Turbolet

LET L-410UVP Turbolet, Herstellerland: Tschechien Die LET L-410UVP Turbolet wurde als zweimotoriges Verkehrsflugzeug für Passagier- und Frachtverkehr auf Kurzstrecken ausgelegt. Durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten vor allem im sanitären und militärischen Bereich wurde die LET L-410UVP Turbolet schnell zu einem beliebten Transportmittel. Spannweite: 19,58 m, Länge: 14,47 m, Maximales Abfluggewicht: 5700kg

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Airbus A321

01.11.2014 RK

Airbus A321

Airbus A321, Herstellerland: Konsortium aus Europa Die A321 ist das grösste Flugzeug in der A320 Produktfamilie. Sie absolvierte am 11. März 1993 den Erstflug und wurde bereits mehr als 350 mal gebaut. Spannweite: 34,1 m, Länge: 44,51 m, Startgewicht: 83.000 kg.

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