Vickers Vanguard
Vickers Vanguard, Herstellerland: Grossbritannien Die Vickers Vanguard wurde als viermotoriges Passagierflugzeug für Kurz- und Mittelstrecken gebaut. Sie hatte aber wegen dem Aufkommen grossen Passagierflugzeuge keinen nennenswerten wirtschaftlichen Erfolg. Spannweite: 36,41 m, Länge: 37,45 m, Maximales Abfluggewicht: 63'977kg
Als Ablösung für die im Markt erfolgreich eingeführte Viscount, entwickelte Vickers die vergrösserte Vanguard, die bis zu 139 Passagiere aufnehmen konnte. Die mit vier Turboprop Triebwerken bestückte Vanguard startete am 20. Januar 1959 zu ihrem Jungfernflug. Trotz seiner Wirtschaftlichkeit konnte sich das propellergetriebene Verkehrsflugzeug nicht gegen die neue Generation von Düsenflugzeugen behaupten. Vickers konnte nur 43 Vanguards verkaufen, zwanzig gingen an BEA und 23 Maschinen bestellte TCA aus Kanada in den Dienst. Mitte der siebziger Jahre waren alle Maschinen aus dem Passagierdienst abgezogen und viele zu geräumigen Frachtmaschinen umgebaut worden. In Kanada wurden diese als Cargoliner und in Grossbritannien als Merchantman bezeichnet. Die Merchantman blieb bei einigen Frachtairlines bis in die neunziger Jahre im Einsatz. Die gegenüber ihren Jet-Konkurrenten leisere Turboprop Vanguard konnte auch für Nachtflüge auf lärmempfindlichere Flughäfen eingesetzt werden.
Technische Daten Vickers Vanguard
Hersteller: Vickers, England
Verwendung: Turboprop-Verkehrsflugzeug
Besatzung Cockpit: 3
Besatzung Kabine: 3-6
Passagiere: 139
Antrieb: Vier Rolls Royce Tyne Rty.11 Mk 512
Leistung: je 4135 kW
Erstflug: 20. Januar 1959
|Spannweite:
|36,14 m
|Länge:
|37,45 m
|Höhe:
|10,64 m
|Flügelfläche:
|141,86 m²
|Leergewicht:
|37'422 kg
|Maximales Startgewicht:
|63'977 kg
|Reisegeschwindigkeit:
|684 km/h auf 6095 m
|Anfangssteiggeschwindigkeit:
|823 m/min
|Dienstgipfelhöhe:
|10'886 m
|Reichweite mit maximaler Nutzlast:
|2945 km