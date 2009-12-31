Happy New Year!

Das ganze FliegerWeb Team wünscht Ihnen ein glückliches Neues Jahr!

Sehr geehrte Leser, liebe Flugzeugfreunde

Wir wünschen Ihnen ein glückliches Neues Jahr!

Viel Freude in ihrem Beruf, bei Ihrem Hobby und viele sichere Flügen und was wohl das Wichtigste ist, eine gute Gesundheit!

Die ersten Flieger wünschten sich Hals und Beinbruch! In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein erfolgreiches Neues Jahr.

Ihr FliegerWeb Team

FliegerWeb News Sendung mit folgenden Themen: Qantas übernimmt fünften Airbus A380. Bodenbildung im Internationalen Luftverkehr. Erstflug Boeing 787 Dreamliner.