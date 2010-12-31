A Happy New Year!

Das FliegerWeb Team wünscht Ihnen ein glückliches Neues Jahr!

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Flugzeugfreunde

Das ganze FliegerWeb Team wünscht Ihnen ein glückliches Neues Jahr!

Viel Freude in ihrem Beruf, bei Ihrem Hobby und viele sichere Flügen und was wohl das Wichtigste ist, eine gute Gesundheit!

Die ersten Flieger wünschten sich für ihre Flugabenteuer Hals und Beinbruch!

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein erfolgreiches Neues Jahr.

Herzlichst Grüsst Sie Ihr FliegerWeb Team!

FliegerWeb News Sendung mit folgenden Themen: Airlines schreiben wieder Gewinne. Erster F-35C Lightning II in Patuxent River eingetroffen. A380 Triebwerkprobleme beim Rolls Royce Trent 900.