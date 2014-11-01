Fokker F-27 Friendship

Fokker F-27 Friendship, Herstellerland: Frankreich / USA Die Fokker F-27 war mit über 800 gebauten und verkauften Einheiten die erfolgreichste Turboprop- Maschine aller Zeiten. Sie wurde vor allem für den Nahverkehr ausgelegt, leistete aber auch unermüdlichen Einsatz im Post- und Frachtbetrieb. Spannweite: 29,0 m, Länge: 23,51 m, Maximales Abfluggewicht: 19.050 kg

Als Arbeitspferd für den Nahverkehrs-Flugbetrieb entwickelt, dient die Fokker F-27 Friendship auch nach 50 jährigem unermüdlichem Einsatz in der Post- und Frachtfliegerei als Transportmaschine. Die Fokker F-27 absolvierte ihren Erstflug am 24. November 1955. Das Nahverkehrsflugzeug hatte eine Druckkabine und war ursprünglich für 28 Fluggäste ausgelegt. Der zweite Prototyp war um 91 cm länger und war für den Transport von 32 Passagieren gebaut. 1958 nahm die irländische Aer Lingus den regulären Linienverkehr mit der F-27 Friendship auf, diese Flugzeuge waren mit 44 Passagiersitzen ausgerüstet. Der klassische Turboprop Hochdecker wurde in sehr hohen Stückzahlen produziert und später durch die weiterentwickelte Fokker 50 auf dem Markt abgelöst.

Fokker F-27 Friendship (Archiv: Robert Kühni)

Technische Daten Fokker F-27 Friendship 200

Hersteller: Fokker, Holland

Verwendung: Passagierflugzeug

Antrieb: Zwei Turboprop-Triebwerke Rolls-Royce Rda.7 Mk.528-7E Dart

Leistung: je 1910 Wellen-PS

Propeller: Vierblattpropeller, Durchmesser 3,51 m

Besatzung: 2 Piloten, 2 Flugbegleiterinnen

Passagiere: 44